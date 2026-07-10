Das sieht das Paket zum Arbeiten im Alter vor

Betriebliche Vorsorge verschiebt sich auf 2028

Die Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge kommt ebenfalls wie angekündigt, verschiebt sich aber von 2027 auf 2028. Die Vorsorge- und Pensionskassen brauchen mehr Vorlaufzeit für die Umsetzung, hieß es. Künftig soll die betriebliche Vorsorge allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern offenstehen, nicht nur jenen 25 Prozent, deren Betriebe bereits freiwillig in eine Pensionskasse einzahlen. Ein neues Modell neben der „Abfertigung neu“ soll zudem dafür sorgen, dass Beträge risikoreicher angelegt werden können. Beschäftigte können somit ihre Abfertigung auch in eine Pensionskassenlösung oder in eine Lebensversicherung übertragen.