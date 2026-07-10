Wer ghostet bitte Rocklegende Mick Jagger?

Rocklegende Mick Jagger wurde eigenen Worten zufolge selbst schon Opfer des Dating-Phänomens Ghosting. „Es ist die klassische Geschichte: Man lernt eine Frau kennen, hat eine kurze Affäre mit ihr und dann ghostet sie dich“, erklärte der 82-Jährige über den Gedanken hinter seiner neuen Ballade „Back in Your Life“ im Video-Podcast „Zane Lowe Interview“.