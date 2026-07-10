Fritteusen-Öl: Frau erlitt schwere Verbrennungen

Kurz nach 10 Uhr war die 31-jährige Rumänin aus dem Bezirk Liezen in der Küchennische eines Gastronomiebetriebs in Gröbming mit Arbeiten am Geschirrspüler beschäftigt. Dabei dürfte sie an einer auf der Anrichte abgestellten Gastro-Fritteuse mit zwei Ölbehältern angestoßen sein.