Fritteusen-Öl: Frau erlitt schwere Verbrennungen

Ein folgenschwerer Arbeitsunfall hat sich am Freitagvormittag in einem Gastronomiebetrieb in der Obersteiermark ereignet. Eine 31-jährige Mitarbeiterin erlitt dabei schwere Verbrennungen an beiden Beinen.
Kurz nach 10 Uhr war die 31-jährige Rumänin aus dem Bezirk Liezen in der Küchennische eines Gastronomiebetriebs in Gröbming mit Arbeiten am Geschirrspüler beschäftigt. Dabei dürfte sie an einer auf der Anrichte abgestellten Gastro-Fritteuse mit zwei Ölbehältern angestoßen sein.
Hubschraubereinsatz
Die Fritteuse fiel um, wodurch heißes Öl auslief und die Frau an beiden Beinen schwer verbrannte. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde die Verletzte mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 14“ ins LKH Graz geflogen.
Die Polizei geht derzeit von einem Arbeitsunfall aus. Hinweise auf ein Fremdverschulden konnten laut den Ermittlungen nicht festgestellt werden.
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