Handy-Altvertrag kann zur Kostenfalle werden

Altverträge oft teurer

„Auch wenn die Handypreise auf den ersten Blick stabil erscheinen, kann ein alter Vertrag schnell zur Kostenfalle werden“, betonte Zgubic. „Wer jahrelang beim selben Vertrag bleibt, verschenkt oft Geld.“ Bei sieben Anbietern hatten laut Preis-Check viele Tarife sogenannte Wertsicherungsklauseln, bei 20 Anbietern gab es keine. Bei den Großen A1, Magenta und Drei seien diese Preisanpassungen „weiterhin üblich“. Diskonter wie yesss!, Hofer Telekom (HoT), spusu sowie die seit 2026 neuen Anbieter Hörbi und Yellow verzichteten hingegen darauf.