Neue Technologie: IBM will Mikrochip-Turbo zünden

IBM will in den Bereich von 0,7 Nanometern vorstoßen

IBM will nun nach eigenen Angaben in den Bereich von 0,7 Nanometern vorstoßen, wodurch fast 100 Milliarden Transistoren auf einen Chip passen sollen – fast doppelt so viele wie bei der 2021 vorgestellten Zwei-Nanometer-Chipversion des Technologiekonzerns TSMC. Dies könne „bis zu 50 Prozent mehr Leistung oder eine um 70 Prozent höhere Energieeffizienz“ als bei der bisherigen Architektur ermöglichen, erklärte das in Armonk im US-Bundesstaat New York ansässige Unternehmen.