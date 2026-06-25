MG4 Urban: Erstaunliches Kampfpreis-Raumwunder

Assistenten-Überraschung

Zumal der Haupt-Nerv-Punkt bei den meisten chinesischen Autos hier vorbildlich ausgemerzt wurde. Ja, auch der MG 4 Urban hat einen ganzen Strauß an Assistenzsystemen und ja, die können teilweise richtig nerven, aber: Man kann sich eine Wunschkonfiguration zusammenstellen und als Preset abspeichern. Dieses Preset kann man dann ganz einfach abrufen, indem man am Zentralbildschirm von oben nach unten wischt, auf eine Schaltfläche tippt und das dann per weiterem Fingertipp bestätigt. Schon hat man seine Ruhe. Anders als bei Renault (die hatten das als Erste) muss zum Aktivieren aber das Getriebe in Position P sein.