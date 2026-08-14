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„Magische Momente“

Alessandra Ambrosio zeigt ihren XXL-Verlobungsring

Society International
14.08.2026 11:38
Alessandra Ambrosio präsentiert nach ihrer romantischen Verlobung mit Buck Palmer nun erstmals ...
Alessandra Ambrosio präsentiert nach ihrer romantischen Verlobung mit Buck Palmer nun erstmals ihren XXL-Klunker.(Bild: Krone-Collage/instagram.com/alessandraambrosio)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Alessandra Ambrosio schwebt derzeit auf Wolke sieben: Der schöne Model-Engel machte Anfang der Woche nämlich seine Verlobung mit Schmuckdesigner Buck Palmer öffentlich. Jetzt zeigte die 45-jährige Brasilianerin erstmals ihren XXL-Verlobungsring.

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Ganz romantisch am Strand in einem Herz aus Rosenblättern hatte Buck Palmer vor wenigen Tagen seiner Herzdame Alessandra Ambrosio die Frage aller Fragen gestellt.

Auf Instagram schwärmt die jetzt über den Antrag aus dem Bilderbuch: „Ich lasse das alles noch auf mich wirken.“ Und erklärte weiter, dass sie „ein paar magische Momente“ mit ihren Fans teilen möchte.

Klicken Sie sich hier durch die Bildergalerie von Alessandra Ambrosio:

Absoluter Blickfang auf den neuen Fotos der Model-Schönheit ist natürlich der atemberaubende Klunker, der seit der Verlobung auf dem linken Ringfinger der Brasilianerin prangt. 

Dass sie das edle Schmuckstück gar nicht mehr abnehmen möchte – auch nicht beim Posen am Strand im Stringbikini – versteht sich fast von selbst. Der Verlobungsring ist nämlich nicht nur ein funkelndes Zeichen der Liebe von Ambrosio und Palmer, der Schmuckdesigner hat ihn sich auch einiges kosten lassen.

Ring um halbe Million Dollar
Die „Daily Mail“ fragte bei einer Schmuck-Expertin nach: Der Goldring sei mit einem Diamanten im Cushion-Schliff, der schätzungsweise fünf bis sieben Karat schwer ist, besetzt. Der Stein habe je nach Qualität und Größe zwischen 200.000 und 500.000 US-Dollar gekostet. Anzunehmen ist jedenfalls, dass Palmer den Ring selbst designt hat.

Mit diesem Instagram-Posting machte Alessandra Ambrosio vor einigen Tagen ihre Verlobung öffentlich:

Rund zwei Jahre sind Ambrosio und Palmer mittlerweile glücklich liiert. Wann sie den Schritt vor den Altar wagen wollen, ist bislang nicht bekannt. Vorerst genießen die beiden wohl erst mal das Liebesglück als frisch Verlobte.

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Ambrosio war übrigens schon einmal verlobt – mit Geschäftsmann Jamie Mazur. Mit ihm hat sie die zwei Kinder Anja (17) und Noah (14). Noch vor einer Hochzeit kam es 2018 zur Trennung.

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