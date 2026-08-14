Diese Regeln gelten für E-Scooter in Österreich

Die Ausstattungspflichten gelten unabhängig davon, wann der E-Scooter gekauft oder in Verkehr gebracht wurde. Man muss also nachrüsten, wenn etwas fehlt. Die Blinker dürfen ausschließlich an den Lenkerenden angebracht werden und nicht etwa am Helm, am Kotflügel oder an der Lenkerstange. Wenn es kein passendes Nachrüstset für Blinker an den Lenkerenden gibt, darf man nicht fahren.