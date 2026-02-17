Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

MG4 und MG4 Urban

Das Gleiche ist bei dieser Marke nicht dasselbe

Motor
17.02.2026 06:00
Der MG4 Urban (Bild) ist mehr als nur eine Variante des MG4, es ist ein anderes Auto.
Der MG4 Urban (Bild) ist mehr als nur eine Variante des MG4, es ist ein anderes Auto.(Bild: James Arbuckle)
Porträt von Stefan Burgstaller
Von Stefan Burgstaller

Nach vier Jahren bekommt der MG4 ein Update und wird auch preislich höher angesiedelt. Weil im April noch der günstigere MG4 Urban dazustößt. Klingt bloß nach einem Ableger – ist aber ein völlig anderes Auto.

0 Kommentare

Mit seinem Kampfpreis sorgte der MG4 bisher für Absatz, nun bekommt der kompakte Stromer ein Update:  Mit hochwertigerem Innenraum,  drei neuen Farben – und auch preislich rückte er ab 38.890 Euro eine Stufe höher. Die 51-kWh-Basis entfällt, künftig gibt es ausschließlich 64 bzw. 77 kWh. Wobei die 64 kWh die Kapazität von zwei verschiedenen Akkus nennt – der 190 PS-Einsteiger hat nämlich LFP-Batterien für bis zu 452 km Reichweite, lädt aber mit bis zu 154 kW. Die 64-kWh-Long-Range-Version hat NCM-Batterien, die für 545 km reichen, dafür nur bis zu 144 kW aus dem Schnelllader saugen. Alles klar?

Der MG4 erhielt ein Update, vor allem im Innenraum.
Der MG4 erhielt ein Update, vor allem im Innenraum.(Bild: James Arbuckle)
(Bild: Stefan Burgstaller)
(Bild: Stefan Burgstaller)

Damit es noch ein bisschen verwirrender wird, kommt „darunter“ ein Modell hinzu – dessen Modellnamen sich nur durch einen Zusatz unterscheidet: der MG4 Urban. Dabei handelt es sich tatsächlich um ein völlig anderes Auto: Der Urban steht auf der neuen E3-Plattform (in Cell-to-Body-Technik gefertigt, also die Akkus dienen als Bodengruppe), ist mit 4,29 m sogar um 11 cm länger, der Radstand überragt den „normalen“ EV4 um 5 cm und bietet mit 577 l einen größeren Kofferraum.

Der MG4 Urban zitiert auch am Heck ein wenig den Roadster Cyberster.
Der MG4 Urban zitiert auch am Heck ein wenig den Roadster Cyberster.(Bild: James Arbuckle)

Beim Cockpit mit 7-Zoll-Tacho und 12,8-Zoll-Touchscreen (mit AppleCar-Play sowie AndroidAuto), wertigem Alcantara statt Klavierlack ähneln sich die beiden EV4 (beim „normalen“ EV4 hat der Tacho 10,25 Zoll). Abseits des Lenkrads wird da wie dort weitgehend auf Tasten und Regler verzichtet, beim EV4 Urban werden sogar die Scheinwerfer (etwa die Nebel-Leuchte) über das Zentraldisplay angesteuert.

Das Cockpit des MG4 Urban.
Das Cockpit des MG4 Urban.(Bild: James Arbuckle)

Zwei Batterien stehen beim Urban zur Wahl – beide kleiner als im herkömmlichen EV4 – 43-kWh (Lithium-Eisenphosphat) für bis zu 320 km Reichweite bzw. ein 54-kWh-Akku (Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt) für bis zu 416 km. Maximal 87 kW am Schnelllader klingen heutzutage nicht mehr berühmt, trotzdem soll das Stromtanken bei optimalen Bedingungen von 10 auf 80 Prozent in 20 bzw. 30 Minuten erledigt sein.

Auf der Rückbank des MG4 Urban findet man reichlich Platz.
Auf der Rückbank des MG4 Urban findet man reichlich Platz.(Bild: James Arbuckle)
In den Kofferraum des MG4 Urban passen stattliche 577 Liter.
In den Kofferraum des MG4 Urban passen stattliche 577 Liter.(Bild: James Arbuckle)

Antrieb wandert an das andere Ende
Und während der EV4 auf Hinter- bzw. Allradantrieb setzt, werden die 150 bzw. 160 PS beim EV4 Urban auf die Vorderräder übertragen. Beide Leistungsstufen werden bei 160 km/h abgeregelt. Die Rekuperation lässt sich wie die meisten Funktionen und Sicherheits-Assistenten über das Touchsplay regeln, doch selbst ins der stärksten Stufe wirkt sie zu sanft – zum Stehenbleiben muss man aufs Bremspedal latschen.

Ein paar Regler und Tasten, das meiste wird beim MG4 Urban aber über das Display bedient.
Ein paar Regler und Tasten, das meiste wird beim MG4 Urban aber über das Display bedient.(Bild: James Arbuckle)

Bei der Lenkung und dem gut abgestimmten Fahrwerk wähnt man sich tatsächlich in einem europäischen Auto – selbst bei unserer Testfahrt auf den miserablen Landstraßen rund um London. So viel Rückmeldung von der Lenkung bekommen tatsächlich nicht alle Hersteller aus China schon so gut hin. Aber Mutterkonzern SAIC ist auch bemüht um Know-how aus Europa, so ist mit Jozef Kaban der ehemalige Liniengeber von Bugatti, BMW, Skoda und VW nun als Vizepräsident Design einer der Lenker des Autoherstellers aus Shanghai.

Sprechen wir noch übers Geld: Im April geht’s mit dem MG4 Urban für 24.990 Euro los, abzüglich  aller Boni sogar schon ab 19.990 Euro – die größere Batterie bekommt man für 2000 Euro Aufpreis.

Neues Oberhaupt der Elektro-Familie
Nach unten erweitert MG sein Angebot an E-Autos mit dem EV4 Urban, gleichzeitig setzen die Chinesen – die in London ein Design-Center betreiben – ein Topmodell drauf: Der MGS6 ist 4,7 m lang, damit passen 674 l in den Kofferraum, unter die Fronthaube weitere 124 l.

Der MGS6 ist das elektrische Topmodell der Marke.
Der MGS6 ist das elektrische Topmodell der Marke.(Bild: Stefan Burgstaller)

 Im Fahrzeugboden stecken die 110 mm flachen 77-kWh-Akkus für bis zu 530 km Reichweite. Die Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LFP) werden mit maximal 144 kW geladen, mit 38 Minuten von 10 auf 80 Prozent steckt er etwas länger als die Konkurrenz am Schnelllader.

In England werden auch E-Autos zur Stille ermahnt.
In England werden auch E-Autos zur Stille ermahnt.(Bild: Stefan Burgstaller)

Dafür wird der MGS6 erst bei 200 km/h abgeregelt, sprintet in 7,3 bzw. 5,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Je nach Wahl des Antriebs: Mit Heckmotor stehen 244 PS zur Verfügung, der Allradler leistet 361 PS.

Feines Cockpit, viel Platz, nur am Schnelllade-Stecker hängt der MGS6 etwas länger.
Feines Cockpit, viel Platz, nur am Schnelllade-Stecker hängt der MGS6 etwas länger.(Bild: Stefan Burgstaller)

Im gut verarbeiteten Cockpit warten ein 10,25- bzw. 12,8-Zoll-Display, Alcantara und geschäumte Kunststoffe, erstmals bei MG auch ein Head-up-Display. Zwei Ausstattungen sind wählbar, los geht’s ab sofort bei 43.340 Euro, inkl. Boni sogar für 34.990.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Motor
17.02.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Knäckebrot süß-sauer
Lynk&Co 08: Budget-Range-Rover mit Reisequalitäten
Edition 50
Super-GTI: So knackig fährt VWs Jubiläums-Sportler
Die Studie Vision O gibt einen Ausblick auf den kommenden Skoda Octavia.
Andrang zur Automesse
Highlights auf der Vienna Drive – und eine Chance
„Ich schau dir in die Augen, Kleiner.“ Stephan Schätzl bei der Vorstellung des neuen Renault ...
Retro-Stromer für alle
Renault Twingo: Die Preise für den Sympathieträger
Bald in Österreich
Lynk & Co 02: Günstiger Neuling mit Volvo-Technik
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
166.161 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
132.125 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
114.312 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1330 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
986 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Innenpolitik
Babler nach Machtkampf: „Hand ist ausgestreckt“
841 mal kommentiert
Andreas Babler bleibt Vorsitzender der SPÖ. Die Frage ist, ob er sein Ergebnis von knapp 89 ...
Mehr Motor
MG4 und MG4 Urban
Das Gleiche ist bei dieser Marke nicht dasselbe
Eleganter Eisprinz
Volvo ES90: Leiser Riese kann alles, außer Gefühle
Bei Dieselmotoren
Weiterer Autokonzern hat gegen Gesetz verstoßen
„Krone“-Motor-Podcast
Renault 4: Elektrisierende Emotion oder E-Fadesse?
Mindestens sieben neue
Stellantis will wieder mehr Diesel-Autos anbieten

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf