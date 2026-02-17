Das Gleiche ist bei dieser Marke nicht dasselbe

Mit seinem Kampfpreis sorgte der MG4 bisher für Absatz, nun bekommt der kompakte Stromer ein Update: Mit hochwertigerem Innenraum, drei neuen Farben – und auch preislich rückte er ab 38.890 Euro eine Stufe höher. Die 51-kWh-Basis entfällt, künftig gibt es ausschließlich 64 bzw. 77 kWh. Wobei die 64 kWh die Kapazität von zwei verschiedenen Akkus nennt – der 190 PS-Einsteiger hat nämlich LFP-Batterien für bis zu 452 km Reichweite, lädt aber mit bis zu 154 kW. Die 64-kWh-Long-Range-Version hat NCM-Batterien, die für 545 km reichen, dafür nur bis zu 144 kW aus dem Schnelllader saugen. Alles klar?