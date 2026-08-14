Würden Sie am Feiertag gerne einkaufen können?

Ihre Meinung zählt!

Wie stehen Sie zu den eingeschränkten Öffnungszeiten im österreichischen Handel? Könnten offene Geschäfte an Sonn- und Feiertagen die Wirtschaft ankurbeln? Wie bewerten Sie, dass dafür auch mehr Personal benötigt werden würde? Oder sollte den Mitarbeitern im Handel die fixen freien Tage weiterhin gegönnt sein?