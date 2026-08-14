Der Samstag wird von vielen zum Shoppen und für Besorgungen genutzt. Aufgrund des Feiertags bleiben die Türen morgen aber verschlossen. Unsere Frage des Tages vom 14. August lautet: „Würden Sie am Feiertag gerne einkaufen können?“
Ihre Meinung zählt!
Wie stehen Sie zu den eingeschränkten Öffnungszeiten im österreichischen Handel? Könnten offene Geschäfte an Sonn- und Feiertagen die Wirtschaft ankurbeln? Wie bewerten Sie, dass dafür auch mehr Personal benötigt werden würde? Oder sollte den Mitarbeitern im Handel die fixen freien Tage weiterhin gegönnt sein?
Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!
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