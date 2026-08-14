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Bei DAZN ist Schluss

TV-Hammer! Laura Wontorra wechselt den Sender

Fußball International
14.08.2026 11:21
Laura Wontorra
Laura Wontorra(Bild: APA-Images / dpa / Felix Hörhager)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Laura Wontorra und DAZN gehen getrennte Wege! Die 37-jährige TV-Sport-Moderatorin verlässt den Streamingdienst vorzeitig und soll künftig für Sky und RTL vor der Kamera stehen. Dabei hatte sie ihren Vertrag bei DAZN erst im April 2025 bis 2027 verlängert.

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DAZN bestätigte den Abschied mittlerweile offiziell. „Nach vielen gemeinsamen Jahren heißt es Abschied nehmen. Danke für unzählige besondere Momente und eine großartige gemeinsame Zeit – vor und hinter der Kamera“, teilte der Streamingdienst mit.

Wie die „Bild“ berichtet, zieht es Wontorra nun zu Sky und RTL. Dort soll die Moderatorin einen Vertrag über mindestens drei Jahre erhalten.

Hat bereits für RTL gearbeitet
Zuletzt war Wontorra bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko für MagentaTV im Einsatz. Mit RTL verbindet sie bereits eine langjährige Zusammenarbeit. Dort moderiert sie unter anderem „Deutschland sucht den Superstar“ und war lange bei „Ninja Warrior Germany“ zu sehen.

Seit Sommer 2025 ist Wontorra zudem bei Sportübertragungen von RTL im Einsatz, beispielsweise bei Spielen der Nationalmannschaft. Künftig dürfte die 37-Jährige nun auch bei Bundesliga-Übertragungen für RTL und Sky zu sehen sein. Seit Juni dieses Jahres sind die beiden Sender ein gemeinsames Unternehmen.

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