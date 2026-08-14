TV-Hammer! Laura Wontorra wechselt den Sender

Hat bereits für RTL gearbeitet

Zuletzt war Wontorra bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko für MagentaTV im Einsatz. Mit RTL verbindet sie bereits eine langjährige Zusammenarbeit. Dort moderiert sie unter anderem „Deutschland sucht den Superstar“ und war lange bei „Ninja Warrior Germany“ zu sehen.