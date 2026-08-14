Auf Busspur überholt: Mopedlenkerin böse verletzt

Die junge Mopedlenkerin war gemeinsam mit ihrer Begleiterin gegen 18.20 Uhr in Richtung des Bregenzer Zentrums unterwegs. Da der Verkehr nur zäh floss, wich sie – unerlaubterweise – auf die Busspur aus und fuhr an der Kolonne vorbei. Zur selben Zeit machte sich eine Autofahrerin daran, auf die Rheinstraße einzubiegen. Dabei dürfte sie das nahende Moped übersehen haben – eine Kollision war nicht mehr zu verhindern.