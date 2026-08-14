Auf Busspur überholt: Mopedlenkerin böse verletzt

Unfalldrama auf der Bregenzer Rheinstraße: Eine junge Mopedlenkerin ist Donnerstagabend mit voller Wucht gegen ein einbiegendes Auto gekracht. Die Jugendliche musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Auch ihre auf dem Sozius sitzende Freundin hat sich verletzt.
Die junge Mopedlenkerin war gemeinsam mit ihrer Begleiterin gegen 18.20 Uhr in Richtung des Bregenzer Zentrums unterwegs. Da der Verkehr nur zäh floss, wich sie – unerlaubterweise – auf die Busspur aus und fuhr an der Kolonne vorbei. Zur selben Zeit machte sich eine Autofahrerin daran, auf die Rheinstraße einzubiegen. Dabei dürfte sie das nahende Moped übersehen haben – eine Kollision war nicht mehr zu verhindern.
Hubschrauber landete auf Parkplatz
Die Lenkerin des Mopeds zog sich beim Crash schwere Verletzungen zu. Sie wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber, der auf einem nahen Parkplatz gelandet war, ins Spital geflogen.
Dort landete auch ihre Freundin, wobei deren Verletzungen nicht so schlimm sein dürften. Während des Rettungseinsatzes musste die gesamte Straße gesperrt werden, ein Verkehrschaos war die Folge. Erst gegen 20.30 Uhr konnte die Sperre wieder aufgehoben werden.
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