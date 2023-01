MG4: Toller Billig-Stromer - auf den ersten Blick

Das Navigationssystem zeigt Ladestationen an und ist auch in der Lage zu filtern. So kann man etwa alle Ladepunkte bis einschließlich 50 kW Leistung ausblenden. Was bleibt, sind dann also wirklich schnelle Lademöglichkeiten. Nicht möglich ist es, sich eine Reiseroute mit passenden Ladestopps zu planen. Auch ein automatisches Vorkonditionieren der Batterie ist nicht vorgesehen. Man kann die Batterieheizung aber im Menü manuell aktivieren.