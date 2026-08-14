Radtalent macht sich in Zukunft keinen Druck mehr

„Mein Leben ist sehr spannend“, lacht Radfahrerin Emelie Bauböck. Im Juni 2025 stürzte sie schwer, im Februar wollte sie keine Rennen mehr bestreiten und erst vor rund zwei Monaten wurde sie von einem Auto erwischt, kam aber relativ glimpflich davon. Mittlerweile ist die Salzburgerin zurück, holte sich zu Monatsbeginn Silber bei der Österreichischen Meisterschaft (ÖM) auf der Bahn. Am Sonntag startet die 18-Jährige beim Gaisbergrennen (Start um 14.15 am Salzburgring). „So wie es ausgeht, geht’s aus“, macht sie sich bei der Berg-ÖM der Junioren keinen Druck.