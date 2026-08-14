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Drohnen im Einsatz

Kleidung am Ufer: Suchaktion in Leibnitzer Badesee

Steiermark
14.08.2026 10:30
Im Aldriansee war am Donnerstag eine große Suchaktion im Gange.
Im Aldriansee war am Donnerstag eine große Suchaktion im Gange.(Bild: FF Gössendorf)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Am Aldriansee im südsteirischen Tillmitsch wurde am Donnerstagabend eine große Suchaktion ausgelöst. Schwimmutensilien wurden am Ufer gefunden, von einem Besitzer fehlte jede Spur.

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Eine Badedecke, eine Schwimmbrille, Kleidung ... diese zurückgelassenen Sachen am Ufer des Aldriansees im steirischen Tillmitsch lösten am Donnerstag eine große Suchaktion aus. „Am Ankerplatz wurden Badeutensilien gefunden. Die Vermutung liegt nahe, dass ein Unfall passiert ist“, sagt Polizeipressesprecher Fritz Grundnig Freitagfrüh zur „Krone“.

Mehrere Feuerwehren im Umkreis, darunter die Freiwillige Feuerwehr Gössendorf, wurden am Donnerstag am frühen Abend zur Suchaktion alarmiert. Insgesamt standen 20 Feuerwehrtaucher und mehrere Boote im Einsatz.

Auch Drohnen im Einsatz
Zusätzlich unterstützten die Wasserrettung, auch eine Drohne wurde eingesetzt. Bis zum Einsetzen der Dunkelheit wurde der See am Abend abgesucht – ohne Ergebnis.

Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz ...
Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz ...(Bild: FF Gössendorf)
(Bild: FF Gössendorf)
(Bild: FF Gössendorf)
(Bild: FF Gössendorf)

Noch keine Vermisstenanzeige
Laut Polizeisprecher Grundnig ist die Suche vorerst eingestellt bis weitere Hinweise vorliegen. „Es wurde alles im unmittelbaren Bereich abgesucht. Bis jetzt gibt es keine weiteren Hinweise.“ Auch eine Abgängigkeitsanzeige sei bis jetzt nicht eingelangt. „Natürlich ist auch nicht ausgeschlossen, dass jemand die Sachen vergessen hat. Es wird jetzt weiter ermittelt“, so die Polizei.

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