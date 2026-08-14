Kleidung am Ufer: Suchaktion in Leibnitzer Badesee

Noch keine Vermisstenanzeige

Laut Polizeisprecher Grundnig ist die Suche vorerst eingestellt bis weitere Hinweise vorliegen. „Es wurde alles im unmittelbaren Bereich abgesucht. Bis jetzt gibt es keine weiteren Hinweise.“ Auch eine Abgängigkeitsanzeige sei bis jetzt nicht eingelangt. „Natürlich ist auch nicht ausgeschlossen, dass jemand die Sachen vergessen hat. Es wird jetzt weiter ermittelt“, so die Polizei.