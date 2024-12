MG Cyberster: Darum feiern wir diesen Roadster!

Selten war die Neugierde auf ein Auto so groß: Ist der MG Cyberster ein schöner Blender oder zumindest annähernd so gut, wie er ausschaut? Kurz: Er ist. Und zwar so gut, dass er so etwas wie die automobile Überraschung des Jahres ist, resümiert „Krone“-Motorredakteur Stephan Schätzl hier im Videofahrbericht.