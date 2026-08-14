Bub (2) verschwindet aus Kindergarten: Entführt?

Die Mutter beschreibt ihren Sohn nach dem Vorfall als verändert. „Er ist komisch, so kenne ich ihn nicht. Er ist nicht so aufgeweckt wie sonst und möchte nicht wirklich essen ...“, erzählte sie unter einem Zeugenaufruf in den sozialen Netzwerken. Für die Familie sei die Situation deshalb besonders belastend. Die Mutter äußerte zudem Sorge davor, ihren Sohn wieder in den Kindergarten zu bringen.