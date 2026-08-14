13 Kühe verirrten sich auf die A13 Brennerautobahn

Kuriose und mitunter gefährliche Szenen spielten sich Freitagfrüh auf der A13 Brennerautobahn nahe Innsbruck ab: Mehr als zehn Kühe hatten sich auf die Fahrbahn verirrt. Eine Totalsperre war notwendig. Dank des raschen Einschreitens von Bauarbeitern, Bauern und Einsatzkräften konnte dem tierischen Spuk bald ein Ende gesetzt werden.
A13 Brennerautobahn, 13 Kühe – würde gerade noch dazupassen, wenn heute ein Freitag der 13. wäre. Ein Pechtag ist es für einen Tiroler Bauern aber allemal. Dem Landwirt waren gegen 8 Uhr offenbar auf dem Weg zur Weide einige Kühe ausgekommen – und das hatte gleich Auswirkungen auf eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen des Alpenraums.
13 Kühe sind durch eine Baustelle auf die Hauptfahrbahn der A13 in Richtung Innsbruck geraten.
Patrick Bickel von der Asfinag
Schauplatz des tierischen Zwischenfalls war die A13 Brennerautobahn bei der Anschlussstelle Patsch: „13 Kühe sind durch eine Baustelle auf die Hauptfahrbahn der A13 in Richtung Innsbruck geraten“, schildert Patrick Bickel von der Asfinag gegenüber der „Krone“.
Kurze Totalsperre sorgte für Stau
Bauarbeiter sowie der Bauer reagieren rasch – auch die Autobahnpolizei Schönberg und der Asfinag-Streckendienst waren schnell vor Ort. „Eine kurze Totalsperre war nötig. Nach 15 Minuten war alles wieder vorbei. In Teamarbeit konnten die Tiere wieder von der Autobahn weggebracht werden“, schildert Bickel weiter.
Passiert ist zum Glück nichts – weder den Tieren noch Menschen. Aufgrund des tierischen Einsatzes kam es zu einem Rückstau.
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