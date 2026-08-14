13 Kühe verirrten sich auf die A13 Brennerautobahn

A13 Brennerautobahn, 13 Kühe – würde gerade noch dazupassen, wenn heute ein Freitag der 13. wäre. Ein Pechtag ist es für einen Tiroler Bauern aber allemal. Dem Landwirt waren gegen 8 Uhr offenbar auf dem Weg zur Weide einige Kühe ausgekommen – und das hatte gleich Auswirkungen auf eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen des Alpenraums.