Handyabzocke im großen Stil: Mehrere Täter in Haft

Täter hatte mehrere tausend Euro in bar bei sich

Am Montag und Dienstag dieser Woche schlug die Polizei dann zu. Ein 22-jähriger Hauptverdächtiger begab sich dabei mit zwei Landsleuten (39 und 66 Jahre alt) in einen Shop in einem Grazer Einkaufszentrum. Während eine Anmeldung wegen fehlender Bonität abgelehnt wurde, gelang ein zweiter Abschluss. Der 22-Jährige nahm das teure Handy entgegen und übergab es im Außenbereich an die Haupttatverdächtigen (26 und 28 Jahre). Vor dem Haupteingang nahmen Polizeikräfte, nachdem sie die Situation überwacht hatten, sämtliche Beteiligte fest.