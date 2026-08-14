Handyabzocke im großen Stil: Mehrere Täter in Haft

Die Grazer Polizei nahm Tatverdächtige nach Ladendiebstählen und betrügerischen Handyanmeldungen fest. Der Gesamtschaden liegt im sechsstelligen Bereich.
Die steirische Polizei hat nach Observationen und umfangreichen Ermittlungen eine große Tätergruppierung aufgedeckt. Diese hat sich auf den Betrug durch die gefälschte Anmeldung hochpreisiger Mobiltelefone spezialisiert.
Strukturiertes Vorgehen in Handy-Shops
Die Täter gingen äußerst strukturiert vor. Es wurden ukrainische Landsleute angeworben und mit diesen Einkaufszentren in Graz aufgesucht. Sogenannte Dolmetscher begleiteten die Personen in die Shops, während die Haupttäter im Hintergrund blieben, Instruktionen erteilten und Bargeld für Anzahlungen bereitstellten. Es wurden Verträge für teure Handys abgeschlossen – auf Ratenzahlung; wissentlich, dass die Raten nicht gezahlt würden. Ein Großteil der neuen Handys wurde sofort von den Haupttatverdächtigen übernommen, die anderen Beteiligten erhielten eine kleine Entlohnung.
Täter hatte mehrere tausend Euro in bar bei sich
Am Montag und Dienstag dieser Woche schlug die Polizei dann zu. Ein 22-jähriger Hauptverdächtiger begab sich dabei mit zwei Landsleuten (39 und 66 Jahre alt) in einen Shop in einem Grazer Einkaufszentrum. Während eine Anmeldung wegen fehlender Bonität abgelehnt wurde, gelang ein zweiter Abschluss. Der 22-Jährige nahm das teure Handy entgegen und übergab es im Außenbereich an die Haupttatverdächtigen (26 und 28 Jahre). Vor dem Haupteingang nahmen Polizeikräfte, nachdem sie die Situation überwacht hatten, sämtliche Beteiligte fest.
Die Beamten stellten beim 28-jährigen Hauptverdächtigen mehrere Tausend Euro Bargeld sicher. In seinem Pkw entdeckten die Ermittler Ausweise weiterer Anwerber sowie Verträge, die auf andere Personen ausgestellt waren. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung wurden umfangreiche Beweise gesichert.
Teils geständig, großer Schaden
Bei den Einvernahmen zeigten sich die Festgenommenen teilweise geständig. Vier Hauptverdächtige (22, 26, 28, 28) werden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Der verursachte Gesamtschaden dürfte im sechsstelligen Eurobetrag liegen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.
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