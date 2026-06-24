Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Suchtvorwürfe

YouTube entzieht sich US-Prozess durch Vergleich

Web
24.06.2026 10:58
Die Entscheidung von YouTube, den Fall beizulegen, bevor sich das Unternehmen einer Jury stellen ...
Die Entscheidung von YouTube, den Fall beizulegen, bevor sich das Unternehmen einer Jury stellen muss, spricht laut den Anwälten des Klägers für sich.(Bild: AP/Jeff Chiu)
Porträt von krone.at
Von krone.at

YouTube hat sich in einem Rechtsstreit um Vorwürfe der Social-Media-Sucht mit einem 15-jährigen US-Jugendlichen auf einen Vergleich geeinigt. Ein Sprecher des Mutterkonzerns Google bestätigte der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch die Einigung. Die Einzelheiten sind demnach vertraulich. Ein Schuldeingeständnis sei mit dem Vergleich nicht verbunden, betonte Google.

0 Kommentare

Der Teenager hatte YouTube und weiteren Online-Diensten vorgeworfen, seiner psychischen Gesundheit geschadet zu haben. „Diese Angelegenheit wurde einvernehmlich beigelegt“, erklärte der Google-Sprecher. Das Unternehmen konzentriere sich weiterhin darauf, „altersgerechte Produkte“ und entsprechende Kontrollmöglichkeiten für Eltern zu entwickeln.

Strategie entwickelt, um Kinder früh an die Plattformen zu binden
Die Anwälte des Klägers erklärten hingegen, die Entscheidung von YouTube, den Fall beizulegen, bevor sich das Unternehmen einer Jury stellen müsse, spreche für sich. Manager von Social-Media-Unternehmen hätten seit Jahren Strategien entwickelt, um Kinder möglichst früh an ihre Plattformen zu binden, erklärten die Anwälte, die auf Funktionen wie die automatische Wiedergabe von Videos und das endlose Weiterscrollen innerhalb der Online-Netzwerke verwiesen.

Die Facebook- und Instagram-Mutter Meta, TikTok und Snapchat bleiben in dem Fall weiter beklagt. Der Prozess gegen die drei Unternehmen soll am 27. Juli in Los Angeles beginnen. Der Kläger, von dem nur die Initialen R.K.C. mitgeteilt wurden, stammt aus dem US-Bundesstaat Florida und macht geltend, jahrelange zwanghafte Social-Media-Nutzung habe bei ihm zu Angstzuständen, Depressionen und Suizidgedanken beigetragen. Deswegen sei er weiterhin in Behandlung.

Lesen Sie auch:
Die Auswirkungen sozialer Medien auf Jugendliche werden zunehmend Gegenstand politischer ...
Jugendschutz im Netz
Süchtig machendes Design: EU erhöht Druck auf Meta
23.06.2026
Neue Studie deckt auf
So machen soziale Medien unsere Kinder süchtig
10.02.2026
Schüler gefährdet
Meta & Co. müssen US-Schulbezirk Millionen zahlen
01.06.2026

Der Fall wurde als Musterverfahren für Tausende ähnliche Klagen in den USA ausgewählt. Darin werfen Betroffene den Online-Diensten vor, bei Jugendlichen eine starke Zunahme psychischer Gesundheitsprobleme verursacht zu haben.

Musterverfahren in Los Angeles
Ein erstes solches Musterverfahren war im März in Los Angeles mit einer wegweisenden Entscheidung zu Ende gegangen: Eine Jury verurteilte Meta und Google zur Zahlung von sechs Millionen Dollar an eine 20-jährige Klägerin. Sie warf Instagram und YouTube vor, sie als Minderjährige abhängig gemacht und ihr schwere psychische Schäden zugefügt zu haben. TikTok und Snapchat hatten sich in diesem Fall vor Prozessbeginn außergerichtlich auf Vergleiche in unbekannter Höhe geeinigt.

In einem weiteren Verfahren im US-Bundesstaat New Mexico wurde Meta wegen irreführender Angaben zu Sicherheitsrisiken für Kinder zur Zahlung von 375 Millionen Dollar verurteilt. Zudem hatten Meta, Snap, TikTok und YouTube im Mai vertrauliche Vergleiche mit einem Schulbezirk im Bundesstaat Kentucky geschlossen und damit einen weiteren Musterprozess abgewendet. Nach AFP vorliegenden Gerichtsunterlagen belief sich die Vergleichssumme in diesem Fall auf rund 27 Millionen Dollar.

In einem weiteren Verfahren verklagen außerdem mehr als 30 US-Bundesstaaten Meta wegen ähnlicher Vorwürfe. Dieser Prozess könnte im August in Oakland im Bundesstaat Kalifornien beginnen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Web
24.06.2026 10:58
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schattenseite der KI
Ethiker: „So werden Menschen manipuliert“
Dongheui Lee und Christian Ott von der Technischen Universität Wien beantworten im Gespräch mit ...
Krone Plus Logo
TU-Professoren im Talk
Wie es im Wettlauf um KI & Robotik um Europa steht
In den Laboratorien der Technischen Universität Wien lernen Roboter komplexe Handgriffe: Wir ...
Krone Plus Logo
Im Labor der TU Wien
Putzen, Hämmern, Dart: Wo Roboter zur Schule gehen
Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
„Brennpunkt Medien“
Social-Media-Gefahr und große Medienkrise
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Kult-Wirt und Freundin bei Motorradunfall getötet
183.563 mal gelesen
Der Betreiber des Schladminger Almrausch starb.
Oberösterreich
Volksschule steht nach dem Sommer ohne Lehrer da
141.068 mal gelesen
Krone Plus Logo
In der Volksschule St. Nikola an der Donau werden für das kommende Schuljahr noch drei ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
115.790 mal gelesen
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
1432 mal kommentiert
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Kolumnen
Wenn Kanzler-Elf auf Reisen geht, dann kostet das
1209 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Innenpolitik
Kanzler flog mit zehn Mitarbeitern zum WM-Spiel
821 mal kommentiert
Kanzler Stocker (li.) stimmte sich mit Fans schon auf das Österreich-Spiel ein.
Mehr Web
Suchtvorwürfe
YouTube entzieht sich US-Prozess durch Vergleich
Bei Besuch im Shop:
Mobilfunker lässt seine Kunden von KI belauschen
„Schlüsselindustrie“
Jeder elfte Euro wird durch IT erwirtschaftet
Bei Autoverkauf im Web
Internet-Betrüger gekonnt an der Nase herumgeführt
Schattenseite der KI
Ethiker: „So werden Menschen manipuliert“

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf