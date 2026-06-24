YouTube entzieht sich US-Prozess durch Vergleich

Strategie entwickelt, um Kinder früh an die Plattformen zu binden

Die Anwälte des Klägers erklärten hingegen, die Entscheidung von YouTube, den Fall beizulegen, bevor sich das Unternehmen einer Jury stellen müsse, spreche für sich. Manager von Social-Media-Unternehmen hätten seit Jahren Strategien entwickelt, um Kinder möglichst früh an ihre Plattformen zu binden, erklärten die Anwälte, die auf Funktionen wie die automatische Wiedergabe von Videos und das endlose Weiterscrollen innerhalb der Online-Netzwerke verwiesen.