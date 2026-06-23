Süchtig machendes Design: EU erhöht Druck auf Meta

Auch in den USA wächst der Druck auf die Internetkonzerne. Vor einigen Monaten wurden Meta und die Alphabet-Tochter Google in einem richtungsweisenden Verfahren zu Schadenersatz von insgesamt sechs Millionen Dollar verurteilt. Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass die Unternehmen bei der Entwicklung ihrer Plattformen fahrlässig gehandelt und nicht vor den Gefahren des fesselnden Designs gewarnt hätten.