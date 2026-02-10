So machen soziale Medien unsere Kinder süchtig

Bedeutet konkret: „Ziel ist, die Aufmerksamkeit von Nutzern mit psychologischen Tricks möglichst lange an die Plattform zu binden“, erklärt Louise Beltzung von der Konsumentenpolitik der AK.

Dauerschleife Social Media

Riskant seien vor allem die erzeugten Endlosschleifen. Ruft man eine App auf, gibt es de facto kein Seitenende. Auch das dauernde Aktualisieren durch das Herunterziehen mit dem Finger berge Suchtpotenzial. Das wirke nämlich wie ein Hebel an einem Spielautomaten.