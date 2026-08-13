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„Was für Schnäppchen“

England-Fans feiern Glasner und ÖFB-Teamspieler

Premier League
13.08.2026 09:16
Die Fans von Nottingham Forest feiern Oliver Glasner und Xaver Schlager.
Die Fans von Nottingham Forest feiern Oliver Glasner und Xaver Schlager.(Bild: Krone-Collage/AFP/APA/Paul ELLIS, screenshot/instagram_officialnffc)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Schöner Abend für Trainer Oliver Glasner und ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager! Die beiden Österreicher werden von den Nottingham-Forest-Fans euphorisch gefeiert und dürfen schließlich auch über einen 2:1-Sieg gegen Bayer Leverkusen jubeln. 

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Starker Auftritt von Nottingham Forest im Testspiel-Härtetest gegen Bayer Leverkusen. Der 2:1-Erfolg hat auch die Fans begeistert und zwei Österreichern ein ordentliches Sonderlob beschert. 

Trainer Glasner wurde schon vor Anpfiff euphorisch willkommen geheißen. Die Fans erhoben sich von den Sitzen und spendeten Applaus für den Österreicher, der in der vergangenen Saison noch Liga-Rivalen Crystal Palace zum Conference-League-Titel geführt hatte. Ihm traut man bei Forest zu, den Klub zu neuen Höhen zu führen. 

Fans begeistert von Schlager
Doch auch einer seiner neuen Schützlinge erhält großen Zuspruch von den Fans. Nicht nur die Zuschauer im Stadion feuern Xaver Schlager ordentlich an. Auch in den sozialen Medien ist der ÖFB-Teamspieler ein großes Gesprächsthema bei den Fans. 

„Schlager scheint ein echtes Schnäppchen zu sein“, „Starker Auftritt von Schlager“ oder „Wow! Schlager war großartig“, ist da zu lesen. Nach 45 Minuten musste er – wie bei Testspielen üblich – den Platz auch wieder verlassen. Doch diese Zeit hat ausgereicht, um schon mal einen guten Eindruck zu hinterlassen. 

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