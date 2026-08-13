England-Fans feiern Glasner und ÖFB-Teamspieler

Trainer Glasner wurde schon vor Anpfiff euphorisch willkommen geheißen. Die Fans erhoben sich von den Sitzen und spendeten Applaus für den Österreicher, der in der vergangenen Saison noch Liga-Rivalen Crystal Palace zum Conference-League-Titel geführt hatte. Ihm traut man bei Forest zu, den Klub zu neuen Höhen zu führen.