Social Media: Eltern warnen, Teenies entspannt

Fast jeder zweite Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren (48 Prozent) ist überzeugt, dass soziale Netzwerke einen positiven Einfluss auf die eigene psychische Gesundheit haben. Ganz anders die Eltern: Nur rund jeder Fünfte (21 Prozent) teilt diese Einschätzung. Negative Folgen vermuten dagegen nur 18 Prozent der Jugendlichen – bei den Eltern sind es doppelt so viele (36 Prozent).