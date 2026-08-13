Sonnenuntergang rettet Schwärzler in Brownsburg

Regen verzögert Beginn

Ursprünglich war sein Erstrundenauftritt gegen den 27-jährigen Ecuadorianer Andreas Andrade (ATP-Nr. 251) bereits für Dienstag vorgesehen, ehe er doch noch auf Mittwoch verschoben wurde. Da wurde es dann zu einer Hängepartie, da Regen den Beginn immer wieder verzögerte. Als es dann endlich soweit war, begann die Partie mit einer eiskalten Dusche für den Harder, der vor einem neuen Karrierehoch steht und schon bald in der Weltrangliste den Sprung in die Top-150 schaffen sollte.