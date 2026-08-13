Sonnenuntergang rettet Schwärzler in Brownsburg

Nach seinem dritten Challenger-Titel vergangene Woche in Polen ging es für Joel Schwärzler direkt weiter in nach Indianapolis (US). Dort bestreitet der 20-Jährige diese Woche zur Vorbereitung auf die US-Open-Quali in Challenger-Turnier in Brownsburg. Allerdings lief der Auftakt nach den Reisestrapazen der letzten Tage noch nicht nach Wunsch.
Gleich nach dem Finale des Mazovia Open im polnischen Grodzisk Mazowiecki ging es für Joel Schwärzler am Sonntag via Zürich in die USA. In Brownsburg, einer 30.000-Einwohner-Stadt gerade einmal 20 Autominuten vom legendären Indianapolis Motor Speedway entfernt, schlägt der 20-jährige Vorarlberger bei den Indiana Hardcourt Championships, einem ATP-75-Challenger, auf.
Regen verzögert Beginn
Ursprünglich war sein Erstrundenauftritt gegen den 27-jährigen Ecuadorianer Andreas Andrade (ATP-Nr. 251) bereits für Dienstag vorgesehen, ehe er doch noch auf Mittwoch verschoben wurde. Da wurde es dann zu einer Hängepartie, da Regen den Beginn immer wieder verzögerte. Als es dann endlich soweit war, begann die Partie mit einer eiskalten Dusche für den Harder, der vor einem neuen Karrierehoch steht und schon bald in der Weltrangliste den Sprung in die Top-150 schaffen sollte.
0:5 nach 20 Minuten
Der Grund: Der Südamerikaner beginnt wie aus der Pistole geschossen, breakt Schwärzler gleich zweimal und liegt nach nur 20 Spielminuten bereist mit 5:0 in Front. Joel gelingt zwar ein Rebreak und er verkürzt auf 3:5, nach 35 Minuten ist Satz eins aber mit 3:6 verloren.
Dunkelheit als Glücksfall
Nachdem beide Spieler in Durchgang zwei ihr erstes Aufschlagspiel durchbringen, gelingt Andrade in Game drei erneut ein Break. In diesem Moment hat Schwärzler Glück – die Partie wird nach Sonnenuntergang unterbrochen und erst am Donnerstag fortgesetzt. Bleibt zu hoffen, dass der Vorarlberger über Nacht ein adäquates Mittel findet, um die Partie noch zu drehen.
Möglicher Gegner steht bereits fest
Sollte dem Harder das tatsächlich gelingen, wird der Donnerstag ganz schön stressig! Denn nach nur einem Spiel Pause wartet im Achtelfinale bereits der Belgier Gauthier Onclin. Der 25-Jährige liegt in der Weltrangliste aktuell auf Position 167 und bezwang zum Auftakt US-Boy Tyler Zink in drei Sätzen.
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