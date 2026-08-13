Meta vor Gericht wegen Abhängigkeit Minderjähriger

Zudem wurden einige Kandidaten nach dem Alter gefragt, in dem sie sich für Online-Dienste angemeldet hatten – insbesondere, ob dies vor dem 13. Lebensjahr und ohne Wissen der Eltern geschehen sei. Eine Person verglich den Kick durch das Scrollen durch angstauslösende Inhalte in Online-Netzwerken dabei mit Kokain, eine andere äußerte die Meinung, dass die Apps, „die Werte aus den Menschen ziehen“.