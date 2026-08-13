Baumgartner-Update: „Wenn’s so weitergeht, …“

Deshalb möchte er sich auch keinen Zeitrahmen setzen, „weil es so schwer ist, das Ganze einzuschätzen und am Ende bin ich selbst nur enttäuscht“. Die Vorgabe für die kommenden Wochen lautet deshalb: „Das Wichtige ist, dass es wirklich nachhaltig gut ist, dass ich wirklich nachhaltig fit bin und nicht mit kleinen Wehwehchen die ganze Zeit herumeiern muss und das ist mir viel wichtiger. Und wenn ich das hinkriege, wie gesagt, dann ist es mir egal, ob es eine Woche länger oder kürzer ist.“