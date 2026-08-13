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Baumgartner-Update: „Wenn’s so weitergeht, …“

Fußball International
13.08.2026 08:03
Christoph Baumgartner arbeitet an seinem Comeback.
Christoph Baumgartner arbeitet an seinem Comeback.(Bild: APA/APA-Images / APA / GEORG HOCHMUTH)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach seiner schweren Verletzung kurz vor der WM arbeitet ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner derzeit intensiv an einem Comeback. Dabei möchte sich der Mittelfeldspieler aber nicht unter Druck setzen. 

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„Mir geht’s richtig, richtig gut. Ich bin mega zufrieden, wie es bis jetzt läuft. Ich habe jetzt wieder gestartet mit Platztraining, die ersten Läufe, das erste Mal ein bisschen den Ball am Fuß. Das ist ein echt cooles Gefühl, wenn du es lang nicht gehabt hast“, zeigt sich Baumgartner bei Sky am Rande des Supercups in Salzburg optimistisch.

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Der ÖFB-Teamspieler blickt auf schwierige Wochen zurück. Immerhin hat ihn eine schwere Verletzung Anfang Juni die WM gekostet – als Glücksbringer begleitete er das Team dennoch in die USA, für Baumgartner selbst, war es aber bitterer Rückschlag, wie er selbst verraten hat.

Jetzt kommen die „wichtigen Sachen“
Nun aber richtet sich sein Blick wieder nach vorn. So bald wie möglich möchte der 27-Jährige wieder auf dem Rasen stehen und dem ÖFB-Team genauso wie RB Leipzig helfen. „Aber es wird sicher noch ein paar Wochen dauern. Das ist klar, weil es wirklich eine große Verletzung war. Es kommen jetzt die wichtigen Sachen: Sprinten, Schießen. Das braucht einfach seine Zeit“, mahnt er aber zur Geduld.

Deshalb möchte er sich auch keinen Zeitrahmen setzen, „weil es so schwer ist, das Ganze einzuschätzen und am Ende bin ich selbst nur enttäuscht“. Die Vorgabe für die kommenden Wochen lautet deshalb: „Das Wichtige ist, dass es wirklich nachhaltig gut ist, dass ich wirklich nachhaltig fit bin und nicht mit kleinen Wehwehchen die ganze Zeit herumeiern muss und das ist mir viel wichtiger. Und wenn ich das hinkriege, wie gesagt, dann ist es mir egal, ob es eine Woche länger oder kürzer ist.“

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