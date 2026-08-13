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Tochter von Oscar-Star macht Hayek zur Stiefoma!

Society International
13.08.2026 09:22
Die Tochter von Regisseur Florian Henckel-Donnersmark freut sich über Nachwuchs. Und ...
Die Tochter von Regisseur Florian Henckel-Donnersmark freut sich über Nachwuchs. Und Hollywoodstar Salma Hayek ist jetzt Stiefoma!(Bild: instagram.com/laracosima_pinault)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Doppelte Überraschung von der Tochter von Oscar-Regisseur Florian Henckel-Donnersmarck: Die deutsche Gräfin Lara Cosima Henckel von Donnersmark und der französische Milliardärs-Sohn François Pinault Jr. haben nicht nur heimlich geheiratet, sie sind auch Eltern geworden – ganz zur Freude von Salma Hayek!

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Das Glück im Doppelpack machte das 23-jährige Model am Mittwoch selbst öffentlich. Auf Instagram veröffentlichte Lara Cosima gleich mehrere Fotos ihres Nachwuchses. Dazu schrieb sie: „Mein Ehemann (der coolste François) und unser Sohn (der allersüßeste François) ... unser erster Monat als Eltern.“

Salma Hayek freut sich über Stief-Enkerl
Der Kleine heißt damit nicht nur wie sein Papa, François Pinault Jr., sondern auch wie sein Opa. Und der ist niemand Geringeres als François-Henri Pinault, der das Mega-Imperium Groupe Artémis kontrolliert, zu dem unter anderem die Marke Kering mit den Luxus-Labels Gucci, Balenciaga und Saint-Laurent gehört.

Klicken Sie sich durch die Bildergalerie von Lara Cosima – am vorletzten Bild ist auch Stiefoma Salma Hayek zu sehen:

Und Pinault Sr. ist wiederum mit einer waschechten Hollywood-Schönheit verheiratet – nämlich Salma Hayek. Dass diese schon voll und ganz in der Rolle der Stiefoma aufgeht, das beweist unter anderem ein Schnappschuss in der zuckersüßen Bildergalerie von Lara Cosima, die ihren Namen auf Instagram bereits auf „Laracosima_pinault“ geändert hat.

Lara Cosima und François zeigen Familienglück
Auch die weiteren Fotos zeigen das junge Familienglück: Zu sehen ist der Jungpapa etwa beim Wickeln seines Stammhalters im Privatjet, während die hübsche Gräfin mit ihrem Sohn ein Picknick genießt. Und beim Familiendinner auf der Terrasse des Anwesens wurden natürlich fleißig Erinnerungsfotos geschossen.

Das Privatleben hielten Lara Cosima und François Pinault bislang so gut es ging aus der Öffentlichkeit heraus. Dass die beiden ein Paar sind, verrieten sie erstmals in diesem Jahr zu Valentinstag. Nur wenige Wochen später folgte die Verlobung.

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Tochter von Oscarregisseur
François Pinault Jr. stammt aus der Ehe von François-Henri Pinault mit Innenarchitektin und Unternehmerin Dorothée Lepère. Seit 2009 ist Pinault mit Hayek verheiratet. Die beiden haben gemeinsam Tochter Valentina.

Lara Cosima ist die Tochter von Oscarregisseur Florian Henckel-Donnersmarck.
Lara Cosima ist die Tochter von Oscarregisseur Florian Henckel-Donnersmarck.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Rodin Eckenroth)

Auch Lara Cosima Henckel von Donnersmarck entstammt einer außergewöhnlichen Familie. Ihr Vater ist Oscarregisseur Florian Henckel-Donnersmarck, der für „Das Leben der Anderen“ einen Goldjungen mit nach Hause nehmen durfte. Er drehte unter anderem auch „The Tourist“ mit Angelina Jolie und Johnny Depp. 

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