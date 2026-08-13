Tochter von Oscar-Star macht Hayek zur Stiefoma!

Salma Hayek freut sich über Stief-Enkerl

Der Kleine heißt damit nicht nur wie sein Papa, François Pinault Jr., sondern auch wie sein Opa. Und der ist niemand Geringeres als François-Henri Pinault, der das Mega-Imperium Groupe Artémis kontrolliert, zu dem unter anderem die Marke Kering mit den Luxus-Labels Gucci, Balenciaga und Saint-Laurent gehört.