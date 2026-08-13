Äskulapnatter verirrte sich nachts in Wohnhaus

Eigentlich war die Freiwillige Feuerwehr Bischofshofen am Mittwochabend gerade damit beschäftigt, eine Ölspur auf einer Straße zu beseitigen. Doch Bewohner eines Mehrparteienwohnhauses sahen ihren Einsatz eiliger: Sie entdeckten eine Schlange im Treppenhaus und schlugen Alarm!
Mit großer Besorgnis wandten sich die Bewohner des Hauses an die Einsatzkräfte und baten, das Tier rasch zu entfernen. Die Feuerwehr rückte aus und hatte keine Berührungsängste mit dem ungiftigen Tier.
Die Natter wurde von den Floriani sanft mit den Händen aus dem Haus entfernt. Anschließend wurde die Schlange unverletzt wieder in freier Wildbahn ausgesetzt.
Die Äskulapnatter eine der am längsten heimischen Schlangenarten in Salzburg. Sie gilt als potenziell gefährdet und ist deshalb eine besonders geschützte Tierart.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.