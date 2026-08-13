Äskulapnatter verirrte sich nachts in Wohnhaus

Eigentlich war die Freiwillige Feuerwehr Bischofshofen am Mittwochabend gerade damit beschäftigt, eine Ölspur auf einer Straße zu beseitigen. Doch Bewohner eines Mehrparteienwohnhauses sahen ihren Einsatz eiliger: Sie entdeckten eine Schlange im Treppenhaus und schlugen Alarm!