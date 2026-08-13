Ebola-Epidemie außer Kontrolle: Hilferuf des Kongo

„Wir glauben, dass es mehr und mehr Fälle gibt, die nicht gemeldet werden“, sagte Kaseya. Für eine erfolgreiche Eindämmung eines Ebola-Ausbruchs müssen nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO etwa 95 Prozent der Kontakte von Erkrankten identifiziert und nachverfolgt werden. Je mehr Infektionsketten unentdeckt bleiben, desto schwieriger wird es, neue Fälle frühzeitig zu isolieren und weitere Ansteckungen zu verhindern.