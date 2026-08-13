Nigel Farage muss gegen „Count Binface“ antreten

Wegen Spende in Erklärungsnot

Farage hatte vor seiner Wahl zum Abgeordneten im Jahr 2024 ein Geldgeschenk in Höhe von fünf Millionen Pfund (5,85 Mio. Euro) erhalten, das er nicht als Spende deklarierte. Seinen Angaben nach handelte es sich um ein persönliches Geschenk ohne Bedingungen. Der Vorgang wurde vom Beauftragten für parlamentarische Standards untersucht, die Untersuchung nach Farages Abgang jedoch ausgesetzt. Sollte Farage wiedergewählt werden, wird die Untersuchung fortgesetzt.