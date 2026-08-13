Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kuriose Nachwahl in GB

Nigel Farage muss gegen „Count Binface“ antreten

Außenpolitik
13.08.2026 08:23
Graf Mülltonnengesicht (li.) fordert den Favoriten Nigel Farage heraus.
Graf Mülltonnengesicht (li.) fordert den Favoriten Nigel Farage heraus.(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Chef der britischen Rechtspopulisten von Reform UK, Nigel Farage, stellt sich heute erneut zur Wahl für einen Sitz im britischen Parlament. In seinem Wahlkreis Clacton gilt Farage als Favorit. Er muss aber gegen seinen schärfsten Konkurrenten, „Count Binface“ bestehen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ausgelöst hatte der einstige Brexit-Vorkämpfer die Nachwahl durch einen politischen Winkelzug selbst: Er trat von seinem Sitz im britischen Parlament zurück, um sich in einer Spendenaffäre in Millionenhöhe Luft zu verschaffen. 

Wegen Spende in Erklärungsnot
Farage hatte vor seiner Wahl zum Abgeordneten im Jahr 2024 ein Geldgeschenk in Höhe von fünf Millionen Pfund (5,85 Mio. Euro) erhalten, das er nicht als Spende deklarierte. Seinen Angaben nach handelte es sich um ein persönliches Geschenk ohne Bedingungen. Der Vorgang wurde vom Beauftragten für parlamentarische Standards untersucht, die Untersuchung nach Farages Abgang jedoch ausgesetzt. Sollte Farage wiedergewählt werden, wird die Untersuchung fortgesetzt.

Große Parteien boykottieren Wahl
Die Wahl steigt heute, Donnerstag, in Clacton im Südosten Englands statt. Alle anderen großen Parteien boykottieren den politischen Stunt von Farage. Übrig bleiben 33, meist unbekannte Kandidatinnen und Kandidaten. Unter ihnen der schärfste Konkurrent des Rechtspopulisten ist jetzt der Spaßkandidat „Count Binface“ (auf Deutsch „Graf Mülltonnengesicht“).

Lesen Sie auch:
Count Binface (li.) fordert den populistischen Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage heraus.
„Los gehts, Nige“
Warum Farage jetzt einen Mistkübel fürchten muss
10.07.2026

Wahlversprechen: VAR abschaffen
In dem Kostüm, das mit Mantel und Mülltonnenhelm an eine Mischung aus Ritter und Darth Vader erinnert, steckt der britische Comedian Jon Harvey. Er stellt sich in Großbritannien immer wieder zur Wahl. Durch sein Antreten gegen Nigel Farage bekam er nun international viel Beachtung. Im Wahlkampf versprach der „Graf“, im Fall eines Sieges den Video-Schiedsrichter im Fußball abzuschaffen und Menschen, die in Öffis laut Musik hören, zur Armee zwangszuverpflichten.

In nationalen Umfragen vorne
Laut Umfragen hat „Count Binface“ aber trotzdem kaum realistische Chancen. Farage, der schon 2024 in Clacton klar gewonnen hatte, führt deutlich. Anders sähe es aus, wenn ganz Großbritannien wählen dürfte: Dann würden 37 Prozent für „Count Binface“ stimmen und nur 32 Prozent für den Parteichef von Reform UK.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
13.08.2026 08:23
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Video im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Bereits vor 21 Jahren haben italienische Forscher den Erreger Vibrio vulnificus (siehe 3D-Grafik ...
Mittelmeer wird wärmer
„Fleischfressende Bakterien“ breiten sich aus
Der Uttendorfer Tobersbach bahnte sich seinen Weg durch den Ort und über die Felder.
Zahlreiche Einsätze
Bach wurde in Pinzgauer Ort zu reißendem Fluss
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sonnenfinsternis beobachten: Das müssen Sie wissen
160.201 mal gelesen
Österreich
Sonnenfinsternis: So war das Spektakel am Himmel
123.815 mal gelesen
Die Sonnenfinsternis zog Menschen im ganzen Land in ihren Bann. 
Wien
Grillhaus-Clan zieht in Wien Spur der Verwüstung
96.245 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Grillhaus-Clan weigert sich seit Monaten, die abgefackelte Immobilie in Floridsdorf an die ...
Innenpolitik
Zwei Drittel der Pensionisten nicht pensionsreif
1179 mal kommentiert
Wie kann unser Pensionssystem langfristig finanziert werden? Der Tiroler Landeshauptmann Anton ...
Wirtschaft
Budget-Alarm, obwohl Steuern sprudeln wie noch nie
1070 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer hat wachsende Sorgen, ob das Budget „hält“.
Innenpolitik
Ludwig will 2030 wieder bei Wien-Wahl antreten
1008 mal kommentiert
Wiens Bürgermeister wagt einen neuen Vorstoß. 
Mehr Außenpolitik
Manöver während Haft
Erdogans härtester Rivale wechselt zu neuer Partei
Kuriose Nachwahl in GB
Nigel Farage muss gegen „Count Binface“ antreten
Überblick verloren?
Thurnhers Ankündigung: ORF-Panne um Ermittlungen
Widerspricht Trump
Iran: „Die Straße von Hormuz bleibt blockiert“
„Deeskalation-Geräte“
ICE plant Kauf von Elektroschock-Handschuhen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf