In Heuwender geraten: 27-Jähriger schwer verletzt

Am Mittwoch gegen 14 Uhr führte ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Liezen Heuarbeiten auf einem landwirtschaftlich genutzten Grundstück durch. Dabei war ein Traktor mit angehängtem Heuwender im Einsatz. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 27-Jährige in den laufenden Kreiselwender und erlitt schwere Verletzungen.