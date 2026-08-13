In Heuwender geraten: 27-Jähriger schwer verletzt

Aus bisher noch unbekannter Ursache kam am Mittwochnachmittag ein 27-Jähriger in Ramsau am Dachstein in der Steiermark bei Heuarbeiten in den Heuwender und wurde schwer verletzt.
Am Mittwoch gegen 14 Uhr führte ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Liezen Heuarbeiten auf einem landwirtschaftlich genutzten Grundstück durch. Dabei war ein Traktor mit angehängtem Heuwender im Einsatz. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 27-Jährige in den laufenden Kreiselwender und erlitt schwere Verletzungen.
Das Österreichische Rote Kreuz übernahm die medizinische Erstversorgung des Mannes und brachte ihn anschließend in die Klinik Diakonissen Schladming. Neben den Rettungskräften und der Polizei standen auch zwölf Einsatzkräfte der Feuerwehr Ramsau am Dachstein im Einsatz.
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