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Nach „fatalem Fehler“

„Ist absurd!“ EM-Helden geben Goldmedaillen zurück

Sport-Mix
13.08.2026 08:35
Auf den Jubel folgt eine kleine Ernüchterung.
Auf den Jubel folgt eine kleine Ernüchterung.(Bild: AP/Petr David Josek)
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Von krone Sport

Aufregung bei der Leichtathletik-EM in Birmingham! Die norwegische 4x400-Mixed-Staffel hat ihre Goldmedaillen zurückgegeben. Den Organisatoren ist nämlich ein „fataler Fehler“ unterlaufen. 

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Stolz nahmen Karsten Warholm, Amalie Iuel, Andreas Kulseng und Henriette Jaeger ihre Goldmedaillen nach dem Coup am Montag in der 4x400-m-Mixed-Staffel entgegen. Doch schon bald darauf folgte eine Ernüchterung. Warholm bemerkte beim Blick auf das Edelmetall, dass den Organisatoren ein Fehler passiert war. 

Die Erfolgsstaffel!
Die Erfolgsstaffel!(Bild: AFP/PAUL ELLIS)

Auf der Medaille war nämlich die falsche Zeit eingraviert worden. Die Staffel triumphierte in einer Zeit von 3:09,62, zu lesen war allerdings 3:10,47, die Zeit der zweitplatzierten Briten. „Wir haben sehr hart für diesen großen Erfolg gearbeitet, insbesondere für die erreichte Zeit, die sowohl ein norwegischer Rekord als auch ein Europameisterschaftsrekord ist. Diese Situation ist daher absurd“, erklärt Warholm gegenüber „NRK“.

Svindal-Verlobte grinst
So sah man sich auch dazu gezwungen die Medaillen wieder zurückzugeben. „Das ist inakzeptabel, ebenso wie die Medaillen selbst, die wir zurückgegeben haben“, so der Norweger, der vom Chef der norwegischen Delegation, Erlend Slokvik, Rückendeckung erhält: „Die Organisatoren haben sich für den Fehler entschuldigt und ihn als fatal bezeichnet.“

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Die „neuen“ Goldmedaillen sollen die Norweger bereits erreicht haben. Ohnehin überwiegt beim Team die Freude. „Es war total verrückt. Wenn ich keine Ohren gehabt hätte, wäre mein Grinsen um meinen ganzen Kopf gegangen. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, das mit dieser Gruppe hier zu machen“, betont Amalie Iuel. Deren Verlobter Aksel Lund Svindal im Stadion mitgefiebert hatte und einer der ersten Gratulanten war. 

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