„Ist absurd!“ EM-Helden geben Goldmedaillen zurück

Auf der Medaille war nämlich die falsche Zeit eingraviert worden. Die Staffel triumphierte in einer Zeit von 3:09,62, zu lesen war allerdings 3:10,47, die Zeit der zweitplatzierten Briten. „Wir haben sehr hart für diesen großen Erfolg gearbeitet, insbesondere für die erreichte Zeit, die sowohl ein norwegischer Rekord als auch ein Europameisterschaftsrekord ist. Diese Situation ist daher absurd“, erklärt Warholm gegenüber „NRK“.