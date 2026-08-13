USA erwägen Militärschläge gegen Drogenkartelle

Neuauflage der Monroe-Doktrin

Hegseth berief sich auf eine Neuauflage der Monroe-Doktrin, die er in Anlehnung an US-Präsident Donald Trump als „Donroe-Doktrin“ bezeichnete. Zudem kritisierte er den Internationalen Strafgerichtshof und rief die Verbündeten zum Austritt aus der Organisation auf.