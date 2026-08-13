Johann Lafer: „Bin auf einem sehr guten Weg“

„Einfach glücklich, dass es mir besser geht“

„Ich habe natürlich, wie alle wahrscheinlich in so einer Situation, schon mit meinem ganzen Schicksal sehr gekämpft“, erklärte Lafer. Gab aber gleichzeitig vorsichtig Entwarnung: „Aber der liebe Gott meint es gut mit mir und ich bin auf einem sehr guten Wege und einfach glücklich, dass es mir einfach besser geht.“