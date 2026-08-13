Johann Lafer: „Bin auf einem sehr guten Weg“

Ende Mai hat Johann Lafer öffentlich gemacht, dass er an Lymphdrüsenkrebs erkrankt ist. Nach einer schweren Chemotherapie gab der Starkoch jetzt ein Gesundheits-Update.
Die letzten Monate waren für Lafer alles andere als leicht, doch endlich kann der TV-Koch wieder optimistischer nach vorn schauen. Am Rande der FEI World Championships in Aachen sprach der 68-Jährige mit RTL darüber, wie fordernd diese Zeit für ihn war.
„Einfach glücklich, dass es mir besser geht“
„Ich habe natürlich, wie alle wahrscheinlich in so einer Situation, schon mit meinem ganzen Schicksal sehr gekämpft“, erklärte Lafer. Gab aber gleichzeitig vorsichtig Entwarnung: „Aber der liebe Gott meint es gut mit mir und ich bin auf einem sehr guten Wege und einfach glücklich, dass es mir einfach besser geht.“
So viel sei jedenfalls sicher, so Lafer weiter: „Man kann im Leben nicht alles erzwingen, man muss bestimmte Schritte im Leben einfach gehen, um vielleicht das Nächste zu erreichen. Und ich bin auf dem Wege.“
Therapie „nicht ganz einfach wegzustecken“
Nach der schweren Chemotherapie, der sich Lafer Anfang des Jahres unterziehen musste, habe er gute Nachrichten für seine Fans: „Ich kann sagen, dass es mir wesentlich besser geht.“ Aber: „Natürlich ist so eine Therapie nicht ganz einfach wegzustecken“, gab der Starkoch zu.
Dass er sich mittlerweile wieder besser fühle, sei ihm vermutlich auch anzusehen, so Lafer. „Ich habe wieder so rote Bäckchen“, schmunzelte er. „Es geht weiter aufwärts!“
Neue Projekte geplant
Trotz seiner Krebserkrankung will Lafer weiterhin bei ausgewählten Terminen dabei sein. So wie bei der Media Night im Rahmen des Reitsportevents, bei dem er sich um das Essen der Promi-Gäste gekümmert hatte. Auch für die Zukunft seien schon weitere Projekte in Planung. Doch vorerst steht für Lafer einmal Erholung an – nämlich ein ausgedehnter Urlaub mit der Familie.
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