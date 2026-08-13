Unai Emery (Aston-Villa-Trainer):

„Ich bin so, so glücklich, weil uns einige wichtige Spieler gefehlt haben und wir noch viel Arbeit vor uns haben, aber trotzdem gezeigt haben, dass wir ganz nahe an einem großartigen Team dran sind. Die Spieler hatten nach der Partie das Gefühl, dass sie voll mithalten konnten, das ist das Wichtigste für mich. Ich wollte diese Trophäe, aber wie wir gespielt haben, die Chancen, die wir uns herausgearbeitet haben, und die individuelle Qualität, die wir gezeigt haben, ich bin sehr stolz auf die Spieler.“