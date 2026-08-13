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Villa-Trainer Emery:

„Spieler hatten nach der Partie das Gefühl, …“

Fußball International
13.08.2026 09:12
Unai Emerys Truppe hielt gegen PSG gut mit.
Unai Emerys Truppe hielt gegen PSG gut mit.(Bild: AP/Darko Bandic)
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Von krone Sport

Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain konnte sich am Mittwoch im Supercup in Salzburg mit 2:1 gegen Europa-League-Sieger Aston Villa durchsetzen. Was die Protagonisten nach der Partie zu sagen hatten, lesen Sie hier ...

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Luis Enrique (PSG-Trainer):
„Wir wussten vor dem Spiel schon, dass es schwer werden würde aufgrund der ganzen Bedingungen, aber meine Spieler haben gezeigt, aus welchem Holz sie geschnitzt sind, obwohl sie physisch nicht in bester Verfassung sind. Das war eine richtige Demonstration dessen, was unsere DNA ist. Wir können sehr glücklich sein, ich war sehr froh zu sehen, wie es die Mannschaft gemacht hat.“

Luis Enrique
Luis Enrique(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

Unai Emery (Aston-Villa-Trainer):
„Ich bin so, so glücklich, weil uns einige wichtige Spieler gefehlt haben und wir noch viel Arbeit vor uns haben, aber trotzdem gezeigt haben, dass wir ganz nahe an einem großartigen Team dran sind. Die Spieler hatten nach der Partie das Gefühl, dass sie voll mithalten konnten, das ist das Wichtigste für mich. Ich wollte diese Trophäe, aber wie wir gespielt haben, die Chancen, die wir uns herausgearbeitet haben, und die individuelle Qualität, die wir gezeigt haben, ich bin sehr stolz auf die Spieler.“

Desire Doue (PSG-Torschütze/“Man of the Match“):
„Wieder die Trophäe zu gewinnen, ist unglaublich. Das ist richtig schwierig, da man dafür zuvor die Champions League gewinnen muss, und das haben wir zum zweiten Mal in Folge geschafft. Und auch im Supercup haben wir wieder triumphiert. Wir sind immer hungrig, wollen mehr. Wir wollen dieses Jahr alle Bewerbe gewinnen. Wir können uns noch immer steigern.“

Desire Doue wurde zum „Man of the Match“ gekürt.
Desire Doue wurde zum „Man of the Match“ gekürt.(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG-Torschütze):
„Es ist großartig, es war ein schwieriges Spiel, das wir unbedingt gewinnen wollten. Es ist sehr gut, so in die Saison zu starten. Ich hoffe, dass wir bis zum Ende erfolgreich bleiben werden. Ich hatte ein bisschen mehr Urlaub als meine Kollegen, deshalb bin ich schon in guter Form.“

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Emiliano Buendia (Aston-Villa-Stürmer):
„Zu verlieren ist kein gutes Gefühl, ich denke aber, dass wir sehr stolz sein können, wie wir gespielt haben. Wir haben sehr gut mitgehalten, hatten Chancen, um ein besseres Ergebnis zu erzielen, aber sie haben eben Topspieler, die ihre Chancen verwerten. Deshalb haben sie auch gewonnen.“

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