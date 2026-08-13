Chaos in Wien: Kabelbrand sorgt für Zugausfälle

Der Brand war gegen 1.30 Uhr entdeckt worden. Einsatzkräfte der Wiener Berufsfeuerwehr waren bis 4 Uhr im Einsatz, sagte Sprecher Gerald Schimpf. Nach den Löscharbeiten wurde der Bereich noch entraucht.

Geduld wird auf Probe gestellt

Für die Wiener kommt die Bahn-Störung zur denkbar ungünstigen Zeit. Denn auch bei den Wiener Linien sorgen derzeit zahlreiche Baustellen für Einschränkungen. In der Simmeringer Hauptstraße werden bis Oktober Gleise und Weichen erneuert, betroffen sind abends unter anderem die Linien 11 und 71. Auch auf der Dornbacher Straße, in der Währinger Straße sowie auf der Ringstraße laufen Bauarbeiten. Dazu kommen die Sanierung der Floridsdorfer Brücke und die Arbeiten für die Verlängerung der Linie 18 zum Ernst-Happel-Stadion. Für die Wiener wird die Geduld damit derzeit ordentlich auf die Probe gestellt.