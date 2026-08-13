Chaos in Wien: Kabelbrand sorgt für Zugausfälle

Ein Kabelbrand im Bereich des Wiener Pratersterns hat in der Nacht Schäden an technischen Anlagen verursacht. Seit Donnerstagfrüh sind wichtige Bahnverbindungen unterbrochen. Auch die Flughafenschnellbahn ist betroffen. Wie lange die Einschränkungen dauern, ist derzeit noch offen.
Für Bahnreisende in Wien heißt es am Donnerstag: umplanen und mehr Zeit einrechnen. Nach einem Kabelbrand beim Praterstern ist der Zugverkehr auf mehreren wichtigen Strecken derzeit unterbrochen. Betroffen ist die Verbindung zwischen Wien Praterstern und Wien Quartier Belvedere. Auch die Flughafenschnellbahn S7 kann derzeit nicht zwischen Wien Mitte und Wien Geiselbergstraße verkehren.
Vorbereitungen für Reperatur laufen
Der Kabelbrand ereignete sich in der Nacht und beschädigte technische Anlagen im Bereich des Pratersterns. Die ÖBB sind derzeit damit beschäftigt, das genaue Ausmaß der Schäden festzustellen. Die betroffenen Anlagen und Infrastruktureinrichtungen werden umfassend überprüft. Gleichzeitig laufen bereits die Vorbereitungen für die notwendigen Reparaturarbeiten.
Schienenersatzverkehr eingerichtet
Die ÖBB arbeiten nach eigenen Angaben mit Hochdruck daran, die Schäden zu beheben. Für die betroffenen Fahrgäste wurde zwischen Wien Mitte und Wien Geiselbergstraße ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.
Eine wichtige Information für Pendler: ÖBB-Fahrausweise werden auf den betroffenen Strecken auch bei den Wiener Linien anerkannt. Besonders für Reisende zum Flughafen ist die Störung spürbar. Die Anbindung des Flughafens ist jedoch weiterhin möglich.
Dauer der Sperre noch nicht bekannt
Die ÖBB empfehlen die Fahrt über Wien Hauptbahnhof. Alternativ steht der Vienna Airport Bus zur Verfügung. Die S7 fährt weiterhin zwischen Wien Geiselbergstraße und Flughafen Wien. Die wohl wichtigste Frage für Pendler und Reisende ist derzeit noch unbeantwortet: Wann die Züge wieder regulär fahren können, steht noch nicht fest.
Für Donnerstag ist jedenfalls kein Zugverkehr zwischen Wien Praterstern und Wien Quartier Belvedere sowie zwischen Wien Mitte und Wien Geiselbergstraße vorgesehen. Eine neue Prognose zur Dauer der Einschränkungen soll im Laufe des Tages bekannt gegeben werden.
Der Brand war gegen 1.30 Uhr entdeckt worden. Einsatzkräfte der Wiener Berufsfeuerwehr waren bis 4 Uhr im Einsatz, sagte Sprecher Gerald Schimpf. Nach den Löscharbeiten wurde der Bereich noch entraucht.
Geduld wird auf Probe gestellt
Für die Wiener kommt die Bahn-Störung zur denkbar ungünstigen Zeit. Denn auch bei den Wiener Linien sorgen derzeit zahlreiche Baustellen für Einschränkungen. In der Simmeringer Hauptstraße werden bis Oktober Gleise und Weichen erneuert, betroffen sind abends unter anderem die Linien 11 und 71. Auch auf der Dornbacher Straße, in der Währinger Straße sowie auf der Ringstraße laufen Bauarbeiten. Dazu kommen die Sanierung der Floridsdorfer Brücke und die Arbeiten für die Verlängerung der Linie 18 zum Ernst-Happel-Stadion. Für die Wiener wird die Geduld damit derzeit ordentlich auf die Probe gestellt.
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