Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Bewegte Geschichte

150 Jahre Ordensspital der Barmherzigen Brüder

Kärnten
25.06.2026 10:00
Das St. Veiter Krankenhaus im Wandel der Zeit.
Das St. Veiter Krankenhaus im Wandel der Zeit.(Bild: HF Pictures / Archiv KH Barmherzige Brüder St. Veit )
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Vom Ordensspital zur modernen Gesundheitseinrichtung: Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit (Kärnten) blickt auf 150 Jahre bewegte Geschichte zurück.

0 Kommentare

„Menschen, die Geschichte schreiben“ – unter diesem Leitgedanken begeht das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit an der Glan am Freitag, 26. Juni, sein 150-jähriges Bestehen.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
25.06.2026 10:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

„Brennpunkt Medien“
Algorithmen: Wer bestimmt unser Lernen und Denken?
Am Freitag ist in der Nähe von Stuttgart ein totes Baby gefunden worden.
Keine Entführung?
Fund von Babyleiche: Mutter unter Verdacht
Badeunfälle nehmen zu
Wasserrettung: „Kälteschock wird oft unterschätzt“
Schattenseite der KI
Ethiker: „So werden Menschen manipuliert“
Meteorologe Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst UBIMET im krone.tv-Interview.
Rekordwerte erwartet
„Erleben jetzt längste Hitzewelle seit Messbeginn“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Kult-Wirt und Freundin bei Motorradunfall getötet
201.798 mal gelesen
Der Betreiber des Schladminger Almrausch starb.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hammer-Duell droht: Das wäre aktuell unser Gegner!
122.233 mal gelesen
Sollte David Alaba und Co. der Aufstieg gelingen, wartet im Sechzehntelfinale ein Gruppensieger ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
116.618 mal gelesen
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Innenpolitik
Kanzler und Mitarbeiter schliefen in US-Luxushotel
1262 mal kommentiert
Der Kanzler im WM-Fieber: Stocker und seine Mitarbeiter schliefen im selben Hotel wie die ...
Österreich
Rekordhitze droht: Höchste Warnstufe ausgerufen!
1149 mal kommentiert
In allen Landeshauptstädten wird über 35 Grad erwartet. In Wien könnte erstmals die ...
Ausland
Russen schlagen sich in Kneissl-Heimat Köpfe ein
946 mal kommentiert
Die Region Rjasan ist die Wahlheimat von Karin Kneissl.
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Bewegte Geschichte
150 Jahre Ordensspital der Barmherzigen Brüder
Resolution eingereicht
Kampf um Bezirksgerichte: Gemeinde rüstet sich
Krone Plus Logo
Gefahr auf den Almen
Aufgepasst! Was ihre „Frisur“ über die Kuh verrät
Sport Tv Logo
Ex-Trainer bei „Hinti“
Austria-Spieler warten noch auf zwei Gehälter
Krone Plus Logo
„Es ist eine Schande“
So wild wuchern Algen im Klagenfurter Lendkanal
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine