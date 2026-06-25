Elvis lebt! Auch FIFA heizt Kult um den „King“ an

Zwischenstopp der „Krone“-WM-Cowboys auf Graceland, das alle Stückerl spielt. Wasserfall, exzentrische Holzmöbel und viel Dekadenz als Aushängeschilder der Kultstätte der Musik-Legende. Der Weltfußballverband FIFA rührt indes mit einem Presley-Hit die Werbetrommel. Inklusive Bildstrecken zum Durchklicken!
Die WM-Cowboys reiten weiter. Allerdings nicht auf einem Pferd, sondern in einem 160 PS starken Mini-SUV. Dallas im Rückspiegel, über die Interstate 30 in Richtung Osten. Eine Route, die quer durch Arkansas, vorbei an weiten Sumpfgebieten und dichten Wäldern, führt.
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