Trump liefert sich Schreiduell mit Parteikollegen

Streit oder lebhafter Austausch

Bei einem gemeinsamen Mittagessen mit republikanischen Senatoren kam es schließlich zum Eklat. Senator Bill Cassidy stellte Trump kritische Fragen zum Iran-Krieg. „Ich lasse mich nicht einschüchtern, wenn ich eine Frage stelle, die alle Amerikaner angeht. An diesem Punkt ist es dann eskaliert“, sagte Cassidy. Beide hätten sich lautstark angeschrien.