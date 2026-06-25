Der Salzburger Oberkellner hat steirische Wurzeln

Vor der erfolgreichen Karriere als Schauspieler, Sänger und Autor waren Kindheit und Jugend in der Steiermark: Helmut Bohatsch, vielen aus den Serien „SOKO Donau“ und „Die Toten von Salzburg“ bekannt, bleibt bei seinem ausgefüllten Terminkalender keine Zeit für Heimweh.
Theater, Musikprojekte und Film sind die drei Hauptpfeiler im Arbeitsleben von Helmut Bohatsch: Ist ein Projekt abgeschlossen, befindet sich ein anderes vor der Fertigstellung oder kommt auf Schiene. Die beruflichen Standbeine sorgen für Abwechslung im Alltag, Film- oder TV-Aufnahmen da, Theater-Proben und ein Musikprojekt dort.
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