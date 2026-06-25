Der Salzburger Oberkellner hat steirische Wurzeln

Theater, Musikprojekte und Film sind die drei Hauptpfeiler im Arbeitsleben von Helmut Bohatsch: Ist ein Projekt abgeschlossen, befindet sich ein anderes vor der Fertigstellung oder kommt auf Schiene. Die beruflichen Standbeine sorgen für Abwechslung im Alltag, Film- oder TV-Aufnahmen da, Theater-Proben und ein Musikprojekt dort.