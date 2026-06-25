Austria-Spieler warten noch auf zwei Gehälter

Die finanziellen Sorgen bei Regionalligist Austria Klagenfurt verschwinden nicht. Masseverwalter Michael Pontasch zog sich zurück – und schon warten die Akteure wieder aufs Geld. Präsident Robert Micheu spricht über den ins Fadenkreuz der Justiz geratenen Helmut Kaltenegger – und wie man mit ihm plant. Ex-Trainer Rolf Landerl hat indes einen neuen Job.
Täglich grüßt das Murmeltier. Mitte Mai übergab Masseverwalter Michael Pontasch dank des geregelten Sanierungs- und abgewendeten Insolvenzverfahrens die Agenden wieder an Austria Klagenfurts Gesellschafter Zeljko Karajica . . .
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