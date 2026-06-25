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Gefahr auf den Almen

Aufgepasst! Was ihre „Frisur“ über die Kuh verrät

Bergkrone
25.06.2026 06:57
Schulung auf der Kärntner Litzlhofalm und – genau sichtbar – der Fellwirbel auf der Stirn der ...
Schulung auf der Kärntner Litzlhofalm und – genau sichtbar – der Fellwirbel auf der Stirn der Kuh(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Ein Wirbel auf der Stirn kann viel über den Charakter einer Kuh verraten – das lernten Bergwanderführer bei Almschulung, denn nach mehreren schweren und teils tödlichen Kuhattacken auf Österreichs Almen setzen Experten verstärkt auf Aufklärung. 

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Ein kleiner Wirbel mitten auf der Stirn von Kühen – und plötzlich wird daraus ein Thema für Wanderer auf Österreichs Almen.

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