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Keine Entführung?

Fund von Babyleiche: Mutter unter Verdacht

Ausland
24.06.2026 17:34
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Deutschland ist am Freitag ein totes Baby in der Nähe des Wohnhauses der Mutter entdeckt worden (siehe Video oben). Diese gab an, dass ihr Kind entführt worden sei. Allerdings wurden keinerlei Hinweise darauf gefunden, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten.

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Die Frau könnte die Leiche selbst abgelegt haben. Wie berichtet, hatte die Frau ausgesagt, dass ihr drei Monate altes Baby in einem unbeaufsichtigten Moment aus dem Kinderwagen verschwunden sei. Sie habe kurz Einkäufe in das Haus gebracht. Daraufhin wurde eine große Suchaktion eingeleitet, die Einsatzkräfte fanden das tote Baby mehrere Hundert Meter vom Wohnhaus der Mutter entfernt. Ein DNA-Abgleich brachte Gewissheit, dass es sich um den vermissten Buben handelt.

Wie er ums Leben kam, war zunächst weiterhin unklar. Er könnte entweder getötet oder aber durch einen Unfall oder plötzlichen Kindstod gestorben sein. „Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an“, hieß es am Mittwoch. 13 Fachleute vermessen derzeit den Fundort der Leiche in Renningen bei Stuttgart, um mögliche Abläufe zu rekonstruieren, und gehen Hinweisen von Zeuginnen und Zeugen nach.

Die Suchaktion nach dem kleinen Buben dauerte mehrere Stunden.
Die Suchaktion nach dem kleinen Buben dauerte mehrere Stunden.(Bild: glomex)
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Gegen die Mutter wird nun wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat ermittelt. Welche Rolle der Vater spielt, wurde bisher nicht bekannt gegeben. Die Eltern hatten am vergangenen Donnerstag eine Vermisstenanzeige gestellt.

In der Stadt Renningen leben ungefähr 18.000 Menschen.

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