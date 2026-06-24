Fund von Babyleiche: Mutter unter Verdacht

Die Frau könnte die Leiche selbst abgelegt haben. Wie berichtet, hatte die Frau ausgesagt, dass ihr drei Monate altes Baby in einem unbeaufsichtigten Moment aus dem Kinderwagen verschwunden sei. Sie habe kurz Einkäufe in das Haus gebracht. Daraufhin wurde eine große Suchaktion eingeleitet, die Einsatzkräfte fanden das tote Baby mehrere Hundert Meter vom Wohnhaus der Mutter entfernt. Ein DNA-Abgleich brachte Gewissheit, dass es sich um den vermissten Buben handelt.