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Alle Parteien vor Ort

Die Grazer Herrengasse als bunte Wahlkampf-Meile

Steiermark
25.06.2026 05:00
In den vergangenen Wochen waren die zahlreichen Infostände der Parteien in der Grazer ...
In den vergangenen Wochen waren die zahlreichen Infostände der Parteien in der Grazer Herrengasse nicht zu übersehen.(Bild: Krone KREATIV/Christian Jauschowetz, Grünen Steiermark)
Porträt von Michaela Holzinger
Porträt von Jakob Traby
Von Michaela Holzinger und Jakob Traby

Pavillon an Pavillon reihen sich im Zentrum von Graz: Die Parteien wollen vor der Gemeinderatswahl am Sonntag mobilisieren – das ist auch eine Frage des Budgets. Politikwissenschafter Peter Filzmaier ordnet die Situation ein und rät, das Stadtzentrum auch einmal zu verlassen. 

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Rot, blau, pink, grün: Die Grazer Herrengasse ist in den vergangenen Wochen zu einer bunten Wahlkampf-Meile mutiert. Täglich schlagen die Parteien zwischen Geschäften und Straßenbahngleisen ihre Lager auf, um Wähler zu mobilisieren und zu informieren.

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