Flughafen ist „Startrampe“ in unendliche Weiten

Am Flughafen in Schwechat starten Maschinen in alle Himmelsrichtungen. Nun nimmt von hier aus auch die Reise in eine neue technologische Zukunft Fahrt auf. „Mit der Eröffnung der Space Factory im ESA Phi-Lab Austria entsteht in der Airport City eine Hightech-Schmiede für die Raumfahrt von morgen“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.