Flughafen ist „Startrampe“ in unendliche Weiten

Mit der Eröffnung der neuen Space Factory sind Niederösterreich und der Airport in Schwechat der Sonne, dem Mond und den Sternen jetzt noch einen Schritt näher. Hier entsteht High-Tech für künftige Weltraum-Missionen.
Am Flughafen in Schwechat starten Maschinen in alle Himmelsrichtungen. Nun nimmt von hier aus auch die Reise in eine neue technologische Zukunft Fahrt auf. „Mit der Eröffnung der Space Factory im ESA Phi-Lab Austria entsteht in der Airport City eine Hightech-Schmiede für die Raumfahrt von morgen“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.
Innovative Start-ups heben ab
Konkret: Zwischen Reinräumen, 3D-Druckern und Testanlagen entwickeln junge Unternehmen Technologien, die künftig Satelliten sicherer, Erdbeobachtungen präziser und Weltraummissionen effizienter machen sollen. Gleichzeitig wurden mit Confident Space, Fantana, Gebauer & Griller sowie tenics vier weitere innovative Unternehmen am Standort begrüßt.
Aus Forschung wird Gewinn
„Die Raumfahrt zählt zu unseren strategischen Zukunftsfeldern“, so Mikl-Leitner weiter. Die neue Space Factory schaffe optimale Voraussetzungen, damit aus Forschung wirtschaftlicher Erfolg entstehen könne. „Denn sie schafft genau jene Infrastruktur, die junge Raumfahrtunternehmen für die Entwicklung und Erprobung ihrer Technologien benötigen“, freut sich Michael Moll, accent-Geschäftsführer und Head of ESA Phi-Lab Austria.
Auch Flughafen-Wien-Vorstand Günther Ofner sieht großes Potenzial: „Die neuen Space-Start-ups ergänzen den Space-Hub am Flughafen sehr gut, weitere Unternehmen werden hinzukommen.“ Das dynamische Wachstum bestätige die eingeschlagene Strategie. Die Airport City biete „den idealen Standort, an dem Ideen, Talente und Unternehmen perfekt zusammenarbeiten und sich gegenseitig befruchten können“.
Aufstrebendes Zentrum
Die neue Space Factory stärkt damit nicht nur den Flughafenstandort, sondern auch Niederösterreichs Rolle als aufstrebendes Zentrum der europäischen, ja sogar globalen Raumfahrt. Was hier entsteht, könnte bald weit über die Grenzen unseres Planeten hinauswirken.
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