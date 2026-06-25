Hoher Stromverbrauch: Polizei findet 309 Pythons

Der Fall kam ins Rollen, als im März 2024 ein Passant einen Python entkommenen Python entdeckte und seinen Fund bei der Polizei meldete. Im Zuge ihrer Ermittlungen konsultierten die Behörden auch einen Schlangenexperten, der den Tipp gab, dass Pythons in der Gegend nicht heimisch sind und das Tier deshalb wohl einem Halter entkommen ist. Um der Schlange die lebensnotwendige warme und feuchte Umgebung bieten zu können, müsse viel Strom verbraucht werden.