Bad Boy Donald und Santa Giorgia

ANDERERSEITS scheinen nun für den indessen 80 Jahre alten Herren im Weißen Haus doch machtpolitische Argumente stärker zu wiegen als seine einstige Neigung zur holden Weiblichkeit. Trump nimmt es der Italienerin nämlich schwer übel, dass diese ihn im Iran-Krieg nicht wirklich unterstützt hat. Im Gegenteil: So wurden der amerikanischen Air Force sogar Zwischenlandungen auf Sizilien für die Flüge in den Nahen Osten untersagt und der Angriff auf den Iran allgemein eher missbilligt.