Ring frei! Für große Party ist alles angerichtet

Heiß, heißer, Spielberg! Die Formel 1 schlägt ihre Zelte in der Steiermark auf. Und am Mittwochabend wurde rund um den Red Bull Ring schon einmal „angefeiert“, schenkten die ersten Bars auf den Campingplätzen ab 18 Uhr die ersten paar Bier aus. Viele kamen da gerade erst an, tauschten die angenehmen Temperaturen des klimatisierten Fahrzeugs nach dem Parken gegen die Gluthitze des Campingbusses oder Vier-Mann-Zelts.