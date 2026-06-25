Reiten trotz Hitze: „Verstehe Aufregung nicht!“

Ventilatoren und Wasser

Zudem betont er, dass in Stadl-Paura auch in der Halle geritten wird, in der es aktuell wesentlich kühler ist. Und es gibt auch weitere Vorkehrungsmaßnahmen: „Wir stellen Ventilatoren auf und es gibt Wasserfeinstvernebelung“, so Mayrhofer, der den Start schlussendlich den teils weit angereisten Reitern überlassen will. Keine Absagen trotz der Hitze wird es indes auch in Waizenkirchen oder in Altenfelden geben. „Ich baue mit einem Bagger einen großen Waschplatz – und in den arabischen Ländern hat es 40 Grad und mehr und dort gibt es auch Turniere“, so Happy-Horse-Obmann Kurt Yurdaer.