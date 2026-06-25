Reiten trotz Hitze: „Verstehe Aufregung nicht!“

Trotz der enormen Hitze finden am Wochenende auch in Oberösterreich Reitturniere statt – wofür es trotz Maßnahmen der Veranstalter große Aufregung gab. Stadl-Paura-Geschäftsführer Johannes Mayrhofer kann aber mit dem Shitstorm aus guten Gründen wenig anfangen.
Über das Pferdezentrum Stadl-Paura prasselte am Mittwoch ein regelrechter Shitstorm ein. Denn obwohl man auf die extreme Hitze reagierte und den Zeitplan für die Turniere (Inklusion und Dressur) am Wochenende anpasste, wäre für viele User nur eine Absage die einzig richtige Entscheidung gewesen.
„Bestmöglich schützen, aber...“
„Wir hatten diese Temperaturen immer wieder, ich weiß nicht, warum das jetzt so ein Thema ist, das ist mir ein vollkommenes Rätsel. Pferde müssen immer bestmöglich geschützt werden, aber das ist übertrieben“, versteht Geschäftsführer Johannes Mayrhofer die Aufregung nicht. Begründung: „Die hohe Temperatur ist für das Pferd kein großes Problem, es ist ein Steppentier und ist es gewohnt, dass es in der Nacht kalt und am Tag sehr heiß ist. Damit können sie sehr gut umgehen!“
Ventilatoren und Wasser
Zudem betont er, dass in Stadl-Paura auch in der Halle geritten wird, in der es aktuell wesentlich kühler ist. Und es gibt auch weitere Vorkehrungsmaßnahmen: „Wir stellen Ventilatoren auf und es gibt Wasserfeinstvernebelung“, so Mayrhofer, der den Start schlussendlich den teils weit angereisten Reitern überlassen will. Keine Absagen trotz der Hitze wird es indes auch in Waizenkirchen oder in Altenfelden geben. „Ich baue mit einem Bagger einen großen Waschplatz – und in den arabischen Ländern hat es 40 Grad und mehr und dort gibt es auch Turniere“, so Happy-Horse-Obmann Kurt Yurdaer.
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